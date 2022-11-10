Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde 10 Kasım programında 2 Şubat 1938’de Bursa’da onuruna verilen balodaki yapmış olduğu vals ve zeybek gösterisi öğrenciler tarafından canlandırıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde 10 Kasım programında 2 Şubat 1938’de Bursa’da onuruna verilen balodaki yapmış olduğu vals ve zeybek gösterisi öğrenciler tarafından canlandırıldı.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu’nda gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan programa Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumhur Çoban, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, MSKÜ Rektörü Turhan Kaçar, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Baro Başkanı Levent Akgün, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, İl Protokolü, kurum amirleri, şehit yakınları ve gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler katıldı.

Fuaye alanında Muğla Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan "Atatürk" temalı resim sergisi ile karşılanan protokol ve tüm davetliler, Aslanlı Yol dekoru önünden geçerek salonda yerlerini aldı. Program, "Bayrak Marşı" ile beraber bayrakların sahneye alınması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın Muğla Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri Utku Uslu yönetiminde ve Sevgi Kültepe’nin çaldığı piyano eşliğinde, koro tarafından söylenmesiyle başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Muğla Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesi Müdürü Gürhan Karabacak yaptı. Okul Müdürü konuşmasında "10 Kasımlar, Atatürk’ün 57 yıllık hayatına sığdırdığı mücadelelerini, milletimize kazandırdıklarını, ulusumuzu iyiye ve güzele ulaştırma çabasını doğru anlama bakımından büyük öneme sahiptir. Atatürk’ün mücadele azmi, bizlere ve gençlerimize yüklediği sorumluluklar, gösterdiği hedefler yalnızca 10 Kasımlarda değil her zaman, tekrar tekrar konuşulmalı ve yeni nesillere aktarılmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Atatürk" temalı düzenlenen ilkokullar arası resim, ortaokullar arası şiir, liseler arası kompozisyon yarışmasında ilçe birincisi olan öğrenciler açıklandı. Resim Birincisi Özel Muğla Sınav Koleji İlkokulundan İdil Gökçe, Şiir Birincisi Özel Yönelt Ortaokulundan Ilgın Durmuş ve Kompozisyon Birincisi Menteşe Sosyal Bilimler Lisesinden Sıla Özdemir’e, Muğla Valisi Orhan Tavlı tarafından plaketleri ve ödülleri verildi.

Ödül töreni sonrasında, Muğla Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesinin hazırlamış olduğu Atatürk’ün 57 yıllık yaşam öyküsünün anlatıldığı “Ebediyen Sen” adlı oratoryo sergilendi. Müzik öğretmenlerinin müzik dinletileri eşliğinde sergilenen oratoryoda, Atatürk’ün vefatından 9 ay önce 2 Şubat 1938’de Bursa’da onuruna verilen balodaki yapmış olduğu vals ve zeybek gösterisi öğrenciler tarafından canlandırıldı. Oratoryonun “Son Balo” bölümü, davetliler tarafından büyük beğeni topladı.