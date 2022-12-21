Muğla’nın Yatağan İlçesine bağlı Bozarmut Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 11 yıl 8 ay kesinleştirilmiş hapis cezası bulunan İ.K. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yatağan İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan İ.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.