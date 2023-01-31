Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından sorumluluk bölgelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.

Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından sorumluluk bölgelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.

Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dört ay süren istihbari çalışmalar sonucu, ‘Suç örgütü kurmak suretiyle uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan Köyceğiz merkezli Ortaca, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyon ile 14 şüpheli gözaltına alındı. 14şüpheli tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Adli makamlarca 12 şüpheli ‘Suç örgütü kurmak suretiyle uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.