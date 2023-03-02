Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 Şubat-1 Mart tarihleri arasında il genelinde teknik ve fiziki takiple belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda satışa hazır uyuşturucu maddelerle birlikte, 3 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 11 mermi, 26 bin lira, 200 Euro ve 100 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 kişi tutuklandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Daşgın emekli oldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Daşgın emekli oldu

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