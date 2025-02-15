Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Menteşe ilçesi Kuyucak Mahallesi’nde meyve ağaçlarında budama eğitimi düzenlendi. Uzman personeller tarafından uygulamalı olarak verilen eğitimde, budamanın meyve ağaçlarının getirisi üzerindeki önemli etkilerine anlatıldı .

Uzmanlar, budamanın ağaçlarının sağlıklı gelişimini, meyvelerin sunduğu ve dağıtımla mücadelede önemli bir rol oynadığını vurguladı. Eğitime katılanlara fidan ve ağaç budama teknikleri hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Eğitimde, budama oranlarında kullanılan aletlerin dezenfeksiyonunun büyük önem taşıdığına dikkat çekildi. Uzmanlar, hastalıkların önlenmesi amacıyla budama aletlerinin düzenli olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi gerektiğini belirtti.