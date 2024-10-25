Muğla Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü, gençlere yönelik eğitim faaliyetleri kapsamında, İslami ilimlere ilgi duyan ve Arapça öğrenmek isteyen öğrenciler için derslere başladı.

Muğla Diyanet Gençlik Koordinatörü Vaiz Cüneyt Çakır tarafından verilen Arapça dersleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde yoğun katılımla gerçekleşiyor.

Öğrenciler, derslerin verimli geçtiğini ve eğitimden duydukları memnuniyeti dile getirirken, Vaiz Çakır, “Arapça öğreniniz! Zira Arapça öğrenmek aklı geliştirir ve saygınlığı artırır.” sözüyle gençleri kursa davet etti. “Bir dil bir insan” yaklaşımıyla gençleri Kur’an’ın dili olan Arapça’yı öğrenmeye teşvik eden Çakır, bu eğitimin İslami ilimlere olan ilgiyi artırmasını hedeflediklerini belirtti.