Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Muğla’da daha önce alınan turizm tedbirlerinin değerlendirildiği, alınacak ek tedbirlerin istişare edildiği toplantı Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı.

Muğla sınırları içerisinde 31 adet kentsel atıksu arıtma tesisi ve 1056 adet paket atıksu arıtma tesisi bulunduğu, yaz dönemindeki nüfus artışı nedeniyle atıksu arıtma tesislerindeki denetimlerinin arttırılacağı belirtildi.

Muğla’da 2023 yılında 111 adet Mavi Bayraklı Plaj, 8 adet Mavi Bayraklı Marina ve 2 adet yatın mavi bayrak dalgalandıracağı vurgulanırken, denizcilik atıkları uygulaması çerçevesinde 63 adet atık kabul tesisi ve 22 adet atık alım gemisinin hizmet verdiği açıklandı.

15 Haziran itibarı ile altyapı projeleri haricinde hiçbir firmaya, ya da şahsa inşaat izni verilmediği belirtilirken, özel çevre koruma bölgeleri, korunan alanlar ve kıyılar başta olmak üzere ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaların etkin ve düzenli denetlenmesi amacıyla İlçe belediyelerinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesinin de konu ile ilgili yetki ve sorumluluklarının bulunduğu hatırlatıldı. İlgili kurumların mevzuat gereği yapması gereken inceleme ve denetim görevlerini daha hassas yapmaları gerektiği vurgulandı.

30 Kasım 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Gürültü Kontrolü Yönetmeliği ve Müzik Yayın İzni Usul ve Esasları çerçevesinde müzik yayın izninin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından verildiği belirtildi.

Tüm alanlarda gürültü kirliliğine neden olunmaması konusuna dikkat edilmesi istendi. Turizm faaliyeti yaparken yerli ve yabancı misafirlerin rahatsız edilmemesi, müzik yayın izni bulunan işletmelerin denetimi ve gürültü kirliliği denetimi konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünün yanı sıra kolluk kuvvetleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin de yetki ve sorumluluk sahibi olduğu ve turizm sezonu boyunca denetimlerin arttırılacağı vurgulandı.

Muğla Valiliği 75. Yıl Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın yanı sıra turizmden sorumlu vali yardımcısı, ilçe kaymakamları, Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Toprak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Veysel Güner Katıldı.