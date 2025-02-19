Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda, Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi (TÜKAS) bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya, şube müdürleri, il ve ilçe Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) sorumluları ile tüm ilçe tarım müdürleri katıldı.

Toplantıda, 31 Mart 2025 tarihinde sona erecek TÜKAS kayıtları hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Konuyla ilgili sunum, Ziraat Yüksek Mühendisi Uluhan Korkut tarafından gerçekleştirildi. Sunumda, çiftçi kayıt sistemi

(ÇKS) sistemi olarak bilinen kayıtların tamamlanmasının önemi vurgulandı.