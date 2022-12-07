Muğla’nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Menteşe ilçe merkezinden Gölcük Mahallesi’ne seyir halinde olan Ö.Ö idaresindeki 48 EE 223 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole yuvarlanan otomobilde yolcu olarak bulunan M.C. Ö hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yolcu olarak bulunan M.C. Ö sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralı M.C. Ö sağlık ekipleri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılırken kazada şoför olarak bulunan Ö.Ö kazayı yara almadan ATLATTI. Kazada yaralanan M.C. Ö nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken ekipler tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.