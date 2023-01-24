Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iki günde üstte üste iki aranan şahıs ve bir çalıntı motosiklet yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iki günde üstte üste iki aranan şahıs ve bir çalıntı motosiklet yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla Menteşe Otogar Kavşağı’nda kasksız sürülen motosiklet kontrol amacıyla durduruldu. Ekipler tarafından yapılan kontrolde motosikletin plakasız olduğu ve şasesinin işlem gördüğü tespit edildi. Yapılan çalışmalarda aracın plakasının 48 FBD72 ve çalıntı olduğu belirlenerek olay asayiş ekiplerine verildi.

“İki aranan şahıs yakalandı”

Trafik ekipleri iki farklı otobüs içerisinde yolculuk yapan çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 şahıs da tespit edilerek haklarında işlem yapılması için Aranan Şahıslar Büro Amirliği yetkililerine teslim edildi.