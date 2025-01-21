Muğla Büyükşehir Belediyesi toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışıyla hizmetlerine ve projelerine devam ediyor. Bu kapsamda kadınların marangozluk, boyacılık, tesisat ve elektrik gibi alanlarda eğitim alacağı‘Hayatımın Ustasıyım’ projesi başladı.MUĞLA (İGFA) - 8 hafta sürecek olan "Hayatımın Ustasıyım" projesi, kadınların hem mesleki beceriler edinmelerini hem de günlük yaşamda ihtiyaç duyabilecekleri pratik bilgileri öğrenmelerini amaçlıyor. Eğitimler marangozluk ile başlayıp, boyacılık, tesisat ve elektrik gibi alanlarda devam edecek. Proje sonunda katılımcılar, kazandıkları becerilerle "Hayatımın Ustasıyım" diyebilecek donanıma sahip olacaklar.

Hayatının Ustası Olmak İsteyen Kadınlardan Büyük İlgi

Büyük ilgi gören “Hayatımın Ustasıyım”projesieğitimlere başladı. Kadınları güçlendirmeyi ve yaşamın her alanında aktif roller üstlenmelerini desteklemeyi amaçlayan proje kapsamında, marangozluk, boyacılık, tesisat ve elektrik gibi alanlarda eğitimler verilmeye başlandı. Ücretsiz olarak düzenlenen bu eğitimlerde kadınlar, uzman eğitmenlerin rehberliğinde hem teorik bilgi edindi hem de pratik uygulamalarla yeteneklerini geliştirme imkanı yakaladı. Kursiyerler 8 hafta sürecek atölye çalışmalarında, marangozlukta temel ahşap işleme tekniklerinden boya yapımına , tesisatta su kaçağı onarımından elektrik kablolama becerilerine kadar birçok alanda temel bilgi ve beceri kazanacaklar.

Kadınlar Farklı Mesleki Alanlarda Ön Plana Çıkabilecek

Uygulamalı dersler kapsamında, kadınların günlük hayatta karşılaşabilecekleri teknik sorunları çözme becerileri geliştirilecek. Ayrıca, bu eğitimler farklı mesleki alanlara olan ilgilerini artırmayı ve teşvik etmeyi amaçlıyor.

Erdoğmuş, “İlk Günden Hem Eğlendik Hem Öğrendik”

Kendisini geliştirmek için atölyeye katılan Kadriye Rabia Erdoğmuş, “Evde ufak tefek tamir işlerine ve demonteişlere merakım olduğu için atölye çalışmalarına başvuruda bulundum. Kursumuz ilk günden çok verimli geçti.Bilmediğimiz konuları öğrenip bunlarıuygulama fırsatı bulduk.Projeler devam ederse çok mutlu oluruz. Emekleri geçen herkese ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Çiçek, “Kadınlar Tek Başına Her İşi Başarabilirler”

Atölye başvuruları başlar başlamaz kayıt olan Derya Çiçek, “Ben hep bu tarz işlerin erkek işi denilerek kadınlara verilmediğini düşünüyordum. Kadınlar kendi başlarına bir erkeğe ihtiyaç duymadan bu işleri yapabilsin diye düşünürken bu proje karşıma çıktı. Büyük ilgi gören bu atölye çalışmalarını tüm kadınlara öneriyorum. İlk günden birçok şey öğrendik. Burada hem sosyalleşiyor hem de yeni şeyler öğreniyoruz. Ahmet Başkanımıza bu proje için çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Aksoy, “Kadın Erkek İşi Diye Bir Şey Yoktur”

Projelerin diğer belediyelere de örnek olacağını söyleyen Şerife Özkan Aksoy, “Muğla Büyükşehir Belediyesi bizlere böyle bir imkân sunduğu için çok mutluyum. Kadınların her alanda olması gerektiğine inanıyorum. Bu atölye çalışmaları sonucunda hayatımın ustasıyım diyebileceğim. Kadın erkek işi diye bir şey yoktur. Herkes her işi yapabilir. ” ifadelerini kullandı.

Karaçam: Kadınlar ‘Hayatımın Ustasıyım’ Diyebilecekler

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Personeli Neslihan Karaçam, “Kadınlara yönelik 8 haftalık ‘Hayatımın Ustasıyım’ atölyelerimizle kadınlara marangozluk, tesisat, elektrik ve boyama eğitimleri verilecek. Proje sonunda kadınlar artık ‘Hayatımın Ustasıyım’ diyebilecekler.” açıklamasında bulundu.

Ümit Çalışkan, “Kadınların Becerilerini Geliştirmeyi Hedefliyoruz”

Eğitmen Ümit Çalışkan, “Eğitimlerimize marangozluk dersleriyle başladık. Bu eğitim süresince kadınlar; marangozluk, tesisat, boyama ve elektrik atölyelerinde çalışma yapacak. İlk 3 hafta marangozluk hakkında eğitimler vereceğiz. Eğitimlerin kapsamı daha da genişleyecek. Şu anda bir usta bulmak ve eve çağırıp iş yaptırmak zor. Buradaki amacımız kadınların becerilerinin gelişmesi ve evdeki küçük işleri hallederek kendi başlarına sorunlarını çözmeleri” şeklinde konuştu.

Başkan Aras, “Toplumsal Cinsiyet Rollerini Ortadan Kaldırıyoruz”

Kadınların sosyal hayata ve istihdama katılımının önemini vurgulayan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz andan itibaren kurduğumuz Kadın ve Aile Dairesi Başkanlığı ile çalışmalarımızı gerçekleştirmeye başladık. Bu kapsamda dairelerimizin iş birliği ile gerçekleştirilen ‘Hayatımın Ustasıyım’ projesi ile kadınların hayatın her alanında görünebilir olmasını sağlıyoruz. Bu proje toplumsal cinsiyet rollerini ortadan kaldırdığı gibi aynı zamanda kadınların farklı alanlarda istihdama katılabilmesine de olanak sağlayacak.” ifadelerini kullandı.