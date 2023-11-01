Muğla Tiyatro Festivali çerçevesinde ünlü oyuncular ve tiyatroculara Muğla’nın tarihi Arasta bölgesi tanıtıldı.

Muğla’da ilki düzenlenen 5 gün boyunca sürecek olan Muğla Tiyatro Festivali çerçevesinde festival için Muğla’ya gelen oyuncular ve tiyatrocular Muğla’nın tarihi Arasta bölgesi ve tarihi evleri gezdiler. Profosor yazar Hasan Çakmak, Dileklerarası Tiyatro Ödülleri Kurucusu Ömer Şahinbaş, Pandomim Üstadı Dr. Topkapı üniversitesi Oyunculuk Ana bilim dalı Başkanı Vecihi Ofluoğlu, Tiyatro Gazetesi Sahibi Nazif Uslu , Pantomim Sanatçısı İlker Kılıçer, Tiyatro OFİSİ Oyuncusu Ecem Yüksel , Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Metin Güler katıldı.