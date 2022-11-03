İtfaiye ekipleri TIR’ın motor bölümünde devam eden yangına müdahale ederek söndürdü. TIR’ın ön bölümünde büyük hasar oluştuğu öğrenildi.

Yatağan-Milas karayolu Boğa Yokuşu mevkiinde seyir halindeki 48 YK 783 plakalı TIR’ın motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Muğla’da seyir halindeki TIR’ın motor bölümünde çıka yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

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