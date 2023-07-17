Muğla ve ilçelerinde doğada kendiliğinden yetişen tıbbi aromatik bitkiler artık tarlalarda yetiştirilmeye başlandı.

Muğla ve çevresinde her türlü meyve ve sebze yetiştiriciliği yapılıyor. Muğla’da adaçayı, kekik, lavanta, defne, salep, mor reyhan, dağ çayı, ve mercanköşk gibi doğada kendiliğinden yetiştirilen tıbbi aromatik bitkiler artık tarlalarda yetiştirilmeye başlandı.

Muğla’da yaklaşık 5 bin dekarlık alanda tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği yapıldığı öğrenildi. Muğla İl Tarım ve İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri tıbbi aromatik ve boya bitkilerinin boy verdiği tarlaları tek tek ziyaret edip, üreticilere hasat yöntemlerini anlatarak, merak ettikleri soruları yanıtlayıp üreticileri bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.