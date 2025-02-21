Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi Gençlik Çalışanları, Muğla genelinde okullarda TEKNOFEST tanıtım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmayı amaçlayan bu etkinlikler, TEKNOFEST’in sunduğu fırsatlar hakkında öğrencilere detaylı bilgiler vererek, onların teknoloji yarışmalarına katılımını teşvik etmeyi hedefliyor.

2018 yılından bu yana düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, söyleşiler ve çeşitli etkinliklerle büyük bir organizasyon olarak dikkat çekiyor. Festival, Türkiye’nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesine katkı sağlarken, gençleri bilim ve teknoloji alanında yenilikçi projeler üretmeye teşvik ediyor.

"2025’te İstanbul’da 52 ana kategori ve 118 alt kategoride yarışmalar düzenlenecek"

TEKNOFEST, her yıl farklı disiplinlerde düzenlediği teknoloji yarışmalarıyla gençlerin hayallerini gerçekleştirmesine imkan tanıyor. 2025 yılında İstanbul’da gerçekleştirilecek festivalde, 52 ana kategori ve 118 alt kategoride yarışmalar düzenlenecek. Türkiye’nin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapan TEKNOFEST, gençlerin teknoloji alanında kendilerini geliştirmeleri için önemli bir platform sunmaya devam edecek.