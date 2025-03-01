Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadelede teknik personelin bilgi ve yetkinliğini artırmak amacıyla eğitim programı düzenledi.

Orman Yangınlarıyla Mücadele (OYM) Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, yangın söndürme teknikleri, ORBİS sistemine yangın verilerinin giriş işlemleri, yangın sicil fişi ve hasar raporu oluşturma süreçleri hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Fethiye’de düzenlenen eğitimlere, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ve Bölge Müdür Yardımcısı Özgür Cılız da katıldı. Programda OYM Şube Müdürü Fedai Erdemli, Şube Mühendisleri Mehmet Oruç ve İlker Yaslan tarafından sunumlar yapılarak teknik elemanlara detaylı bilgiler aktarıldı. 2024 yılı içerisinde meydana gelen orman yangınları da görseller eşliğinde değerlendirilerek, sahada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Eğitimlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 12 Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapan İşletme Müdürleri, Müdür Yardımcıları, İşletme Şefleri ve teknik personel katıldı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadelede etkinliği artırmak ve personelin yetkinliğini güçlendirmek adına eğitim çalışmalarına devam edeceğini belirtti.