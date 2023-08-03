Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ekipleri tarafından “Tek numara 112” projesi tanıtımı yapıldı.

Muğla 112 ekipleri tarafından Yatağan Pazaryeri, Bozarmut Mahallesi, Pınarbaşı ve Aplangeç mesire alanlarında vatandaşlara Tek numara 112 broşürü dağıtıldı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada “Müdürlüğümüz personeli tarafından, Yatağan Pazaryeri, Bozarmut Mahallesi, Pınarbaşı ve Aplangeç mesire alanlarında “Tek numara 112” projesini tanıtıp hangi durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezinin aranıp aranmayacağı gibi bilgilendirmelerde bulunup afiş, broşür dağıtılarak tanıtım yapıldı” ifadesi kullanıldı.