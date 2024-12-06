Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TARSİM Denizli Bölge Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Muğla’da bir eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Denizli TARSİM Bölge Müdürü Oktay Çakıroğlu tarafından verilen eğitimde; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline tarım sigortaları, hasar tespit metotları ve TARSİM işleyişi ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Eğitim toplantısına İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüklerinde TARSİM Sigorta uygulamaları ve doğal afetler konusunda görev yapan kurum personeli katıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen eğitim çalışmasında, "TARSİM Uygulamaları ve Hasar Tespit Metotları", tarımsal sigorta sisteminin işleyişi, sahada karşılaşılan sorunları ve çözüm önerileri ele alındı. TARSİM Denizli Bölge Müdürü Oktay Çakıroğlu ve bölge müdürlüğü uzmanları tarafından verilen eğitimde; Tarım Sigortaları Havuzunun üreticilere sunduğu sigorta imkanları, hasar tespit süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar pratik ve teorik bilgiler eşliğinde anlatıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Muhammed Sevinç, eğitim programının tarım sigortalarına dair sahada yaşanan sorunların çözümü açısından son derece yararlı olduğunu belirterek, "Personelimizin bu konu ile ilgili bilgi eksilikleri varsa bunları gidermek ve sahadaki çalışmalarımızı daha etkin hale getirmek bakımından verimli bir buluşma gerçekleştirdik. Tarımsal üretimin kesintiye uğramaması, küresel iklim değişikliğinin yol açtığı afetler dolayısıyla çiftçilerimizin zarara uğramaması için tarım sigortasının önemini her fırsatta dile getiriyor ve üreticilerimizin devlet destekli bu imkandan faydalanmasını sağlamak için yoğun mesai yapıyoruz." diye konuştu.