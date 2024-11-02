Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü her hafta farklı mahallelerde üreticilerle buluşarak ’Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli’ni tanıtıyor. Bakanlık talimatları doğrultusunda başlatılan bu çalışma kapsamında, İl Müdürü, müdür yardımcıları, şube ve ilçe müdürleri ile uzman ekipler, üreticilere yeni destekleme modeli hakkında bilgilendirme sağlıyor.

Bu hafta Muğla’nın 13 ilçesi ve 39 mahallesinde gerçekleştirilen ziyaretlerde, çiftçilerle doğrudan temas kurularak tarımsal destekleme sistemindeki yenilikler detaylı olarak anlatıldı. Yetkililer, yeni modelin üreticilere daha etkin ve verimli bir destek sağlamayı amaçladığını ifade ederken, çiftçilerin yerel ve global ihtiyaçlara yönelik bilinçli tarım yapabilmesi için gerekli tüm bilgilendirmelerin süreceğini belirtti.

Bu kapsamda üreticiler, tarımsal planlama ve destekleme konularında daha fazla bilgiye ulaşarak, bilinçli bir şekilde üretim süreçlerine katkı sağlayacak.