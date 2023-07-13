Muğla’nın Ula ilçesinin ’Sakin Şehir’ unvanlı turistik mahallesi Akyaka’da, polisin düzenlediği operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 132 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Ula’nın Akyaka Mahallesi’nde S.T.’nin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlileri, şüphelinin evine dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 88 sikke, 25 kurşun, 11 yüzük, 3 mızrak ucu, 3 ok ucu, 1 kap olmak üzere 132 eser ele ile 2 dedektör el geçirildi.

Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.