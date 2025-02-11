Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın su faturalarında indirim sağlanması için verdiği talimat sonucunda en ucuz kademe 10 tondan 15 tona çıkarıldı. Böylece abonelere ortalama yüzde 25 oranında indirim sağlanmış oldu. Uygulama ocak ayı itibariyle hayata geçti.

Sosyal belediyecilik anlayışına büyük önem veren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, son olarak önemli bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Aras’ın geçtiğimiz günlerde MUSKİ Genel Müdürlüğüne su ücretleri ile ilgili düzenleme yapılması talimatı vermesi üzerine tarifelerde düzenleme yapıldı. Bu kapsamda 1-10 metreküp olan 1. Kademe 1-15 metreküpe yükseltilerek daha ucuz kullanılması sağlandı. Ayrıca 11-20 olan 2. Kademe 15-30’a 21 ve üzeri olan 3. Kademe ise 30 ve üzeri olarak yükseltildi.

Su ücret tarifelerindeki bu değişiklik ile birlikte su faturasının yüzde 50’si oranında tahsil edilen atıksu ücretlerinde de düşüş yaşanacak. Yapılan bu düzenleme ile faturalarda ortalama yüzde 25 oranında indirim sağlanmış olacak.

Su ücretlerinde yapılan bu düzenleme ile aylık ortalama 15 ton su kullanan 4 kişilik bir ailenin su ve atıksu hizmeti faturasında yaklaşık yüzde 25 düşüş sağlandı. Ancak su faturalarına kanuni zorunluluk gereği farklı ücret kalemleri de yansıtılıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Atık Su Alt Yapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesis Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’ gereği katı atık bedelleri de su faturalarına yansıtılıyor.

Su faturaları üzerinden alınan Katı Atık Bedelinin tamamı ve Çevre Temizlik Vergisinin yüzde 80’ni İlçe Belediyesine, Çevre Katkı Payı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, Katı Atık bertaraf ücreti ise Büyükşehir Belediyesine aktarılıyor. Ayrıca bu bedellere ek olarak ücretlere KDV’de yansıtılıyor.