Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü süt sektörüne bağlı sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileriyle bir toplantı düzenledi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen buluşmada, sektörün mevcut durumu, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Tarım ve hayvancılık alanında sürdürülebilir üretimin desteklenmesi ve sektör temsilcileriyle iş birliğinin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olan toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, İl Müdür Yardımcısı Dr. Songül Topal, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mehmet Kuray ile ilçe müdürlüğü personelleri katıldı.