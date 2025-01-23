Türkiye’nin su ürünleri lideri Muğla’dan 2024 yılında 348 tesiste toplam 166 bin 377 ton üretim gerçekleştirilirken, 95 bin ton su ürünü ihraç edilerek 625,6 milyon dolarlık bir ihracat geliri elde edildi.

Levrek ve Çipura zirvede

İhracatın başını çeken ürünler arasında, 45.505 ton ile levrek ilk sırada yer aldı. Çipura, 40.989 ton ile ikinci sırada gelirken, 4.443 tonluk ihracatıyla alabalık üçüncü sırada yer aldı. Bunun yanında granyöz, mercan gibi diğer balık türleri ve havyar da ihraç edilen ürünler arasında bulunuyor.

50’den fazla ülkeye ihracat

Muğla’da üretilen su ürünleri, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanına ulaşıyor. İhracat yapılan ülkeler arasında Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, ABD ve İngiltere gibi büyük pazarların yanı sıra Azerbaycan, Çin, Katar ve Tayland gibi çeşitli ülkeler de yer alıyor. Ayrıca Arnavutluk, Kuveyt, Tunus ve Umman gibi ülkelere toplam 16.635.000 adet canlı yavru ihracatı gerçekleştirildi.

Muğla’dan taze, soğutulmuş, dondurulmuş, fileto veya füme olarak ihraç edilen su ürünleri için toplam 13 bin 811 Veteriner Ön Sağlık ve Sağlık Sertifikası düzenlendi. Ayrıca, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 289 işletme denetlenerek yüksek kalite ve hijyen standartlarının sağlanması için titizlikle çalışıldı.

İl Müdürü Saylak: “Su ürünleri Muğla’nın gurur kaynağı”

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, elde edilen başarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi “Muğla, su ürünleri üretimi ve ihracatında ülkemizin lider şehirlerinden biri olarak büyük bir potansiyele sahip. 2024 yılı itibarıyla su ürünleri ihracatında elde ettiğimiz 625,6 milyon dolarlık gelir, şehrimizin bu alandaki başarısını bir kez daha gözler önüne seriyor. Levrek ve çipura gibi ürünlerimiz, Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde sofralara ulaşıyor. Canlı yavru balık ihracatında da önemli bir noktadayız. Ekiplerimizin düzenli denetimleri ve işletmelerimizin hijyenik şartlarda üretim yapması sayesinde uluslararası standartlarda üretim gerçekleştiriyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm üreticilerimize, işletmelerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Muğla, yalnızca turizmiyle değil, tarım ve su ürünleriyle de ülkemizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir”

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, bölgenin doğal kaynaklarını ve tarımsal üretim potansiyelini en verimli şekilde değerlendirmek için çalışmalarına devam ederken, su ürünleri ihracatındaki bu başarı, sektörün büyüme ivmesini sürdüreceğinin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.