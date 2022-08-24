Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde, Muğla il genelinde su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara yönelik toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşma yapan Kılıç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kültür Balıkçıları Derneği Başkanı İhsan Bozan “Sektörümüz turizmden sonra en büyük ikinci sektör. Sektörümüzün tanıtımı amaçlı çalışmalar yapıyoruz. 2022’de ilk 7 ayda 460 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik” dedi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde, Muğla il genelinde su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara yönelik toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşma yapan Kılıç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kültür Balıkçıları Derneği Başkanı İhsan Bozan “Sektörümüz turizmden sonra en büyük ikinci sektör. Sektörümüzün tanıtımı amaçlı çalışmalar yapıyoruz. 2022’de ilk 7 ayda 460 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik” dedi.

İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleşen programa Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Yetiştiricilik Daire Başkanı Tanju Özdemirden, Kılıç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kültür Balıkçıları Derneği Başkanı İhsan Bozan, su ürünleri yetiştiricileri, sektöre bağlı dernekler ile müdürlük personeli katıldı.

Toplantı su ürünleri sektörü ile ilgili hazırlanan film gösterisi ile başladı.

Toplantıda konuşan Kılıç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kültür Balıkçıları Derneği Başkanı İhsan Bozan sektör çalışmaları ve sektörün sosyal sorumluluk bilinci ile topluma yaptığı faydalardan söz etti.

Bozan “Sektörümüz turizmden sonra en büyük ikinci sektör. Sektörümüzün tanıtımı amaçlı çalışmalar yapıyoruz. 2022’de ilk 7 ayda 460 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Yılda 700 milyon dolar hedefini yakalayacağız gibi duruyor. Bu başarının arkasında Genel Müdürlüğümüzün ve İl Müdürlüğümüzün büyük katkıları var. Destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay konuşmasında su ürünleri sektöründe Muğla’nın önemine değinerek şunları ifade etti:

“Muğla su ürünleri üretim hacmi ile yakalığı ihracat rakamları açısından önemli bir ilimiz. Bakanlık olarak bizler de sektörün önünü açmak ve üretimi arttırmak amacıyla çalışmalar yapıyor, yanlarında olmaya devam ediyoruz. İhracatta Bakanlık olarak hedeflerimizi aştık. Üretimin bir kısmını da iç pazarda tüketime sunuyoruz. Amacımız iç pazarda erişilebilirliği ve tüketimi arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak. Bu konuda çalışmalar yaparak toplumda balık tüketim alışkanlıkları kazandırmamız lazım. Muğla su ürünleri yetiştiricileri istişare toplantısının tertip edilmesini ayrıca çok faydalı buluyor, tertip edenlere teşekkür ediyorum”

Toplantı, Genel Müdür Dr. Mustafa Altuğ Atalay’ın moderatörlüğünde sorun ve çözüm önerilerinin görüşülmesi ile devam etti.