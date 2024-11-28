Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Su Ürünleri Yetiştiriciliği İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Su Ürünleri Yönetmeliği’ndeki değişiklikler, planlı üretim stratejileri ve yeni destekleme modeli gibi önemli konular ele alındı. Katılımcılar, sektörün mevcut durumu ve geleceği hakkında görüş alışverişinde bulunarak yenilikçi çözümler üzerinde durdu.

İl Müdürü Barış Saylak, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Muğla, su ürünleri yetiştiriciliğinde Türkiye’nin lider şehirlerinden biridir. Bu sektörde sürdürülebilir üretimi artırmak, yenilikçi destek mekanizmalarını hayata geçirmek ve kentimizin su ürünleri potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Su ürünleri yetiştiriciliği, ilimizin ekonomisi ve istihdamı için büyük bir öneme sahiptir”

Toplantıda ayrıca, sektör temsilcileri ve uzmanlar tarafından sektörün geliştirilmesi için öneriler sunuldu. Planlı üretim stratejileriyle, üretim kapasitesinin artırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması hedefleniyor.

Muğla, su ürünleri yetiştiriciliğinde elde ettiği başarılarla Türkiye’nin bu alandaki lokomotifi olmaya devam ederken, istişare toplantısında alınan kararların sektörde yeni bir dönemi başlatması bekleniyor.