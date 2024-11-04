Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yasa dışı su ürünleri avcılığını önlemek, türleri korumak ve sucul ekosistemin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla su ürünleri av yasağı denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Ekipler, hafta sonu boyunca gece-gündüz demeden karada ve denizde kontroller gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında 5 ışık teknesi, 1 gırgır teknesi, 1 dip trolü ve 2 geleneksel balıkçı teknesi kontrol edildi. Yapılan denetimlerde ışık takati ihlali tespit edilen bir ışık gemisine idari işlem uygulanarak, belgesi iptal edildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerde görev alan su ürünleri kontrol ve denetim ekipleri ile kolluk kuvvetlerine teşekkürlerini ileterek, denetimlerin titizlikle süreceğini vurguladı. Yasa dışı avcılık ile mücadelede ekiplerin kararlılıkla çalışmalarına devam edeceği belirtilirken, sürdürülebilir su ürünleri yönetiminin sağlanmasının önemine dikkat çekildi.