Menteşe Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Veteriner Hekimleri Odası arasında ‘Sahipsiz Kedi-Köpeklerin Rehabilitasyonu ve Yaşam Refahının Sağlanması Hizmeti Projesi’ iş birliği protokolü imzalandı.

Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz ve Muğla Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Serkan Alpözen tarafından imzalanan protokol kapsamında; sahipsiz sokak kedi ve köpekleri, Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından yakalanarak Veteriner Hekimler Odası üyesi klinik, poliklinik ve hayvan hastanelerinde kısırlaştırıldıktan sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait geçici hayvan bakımevine gönderilecek.

Burada çip ve küpe takılmasının ardından hayvanlar sahiplendirilecek.

İmza töreninde konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, protokolün uzun süredir gündemlerinde olduğunu, ancak ‘Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin kabul edilmesiyle güncellendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu kanun tasarı halindeyken, Veteriner Hekimler Odası ile birlikte bir protokol imzalamıştık. Daha sonra güncel duruma göre protokolümüzü yeniledik. Belediyelerimizin bütçesinde bu konuya ayrılmış bir pay var. Bunu en verimli şekilde kullanmak için çalışmaya başladık. Protokol ile ilgili olarak Muğla Barosu Hayvan Hakları Komisyonu’yla, hayvanseverlerle, Veteriner Hekimler Odası’yla ve Büyükşehir Belediyemizle bir araya geldik. Bundan sonra nasıl hareket edeceğimizi, hayvan dostlarımıza zarar vermeden onların rehabilite edilmelerini, sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşamalarını ve sahiplendirilmelerini sağlamak için yasal olarak neler yapabileceğimizi belirledik. Diğer belediyelere de örnek olması amacıyla bir yol haritası çıkardık ve bugün protokolümüzü imzalıyoruz”