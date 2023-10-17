Muğla Kamyoncu, Otomobilci Şoförler ve Esnaf Odası Başkanlığında, yönetim kurulu ve ilçe taşıma kooperatifi başkanları ücretsiz taşıma yönetmeliği ile ilgili konuları düzenlenen toplantıda görüştü. Türkiye Özel Halk Otobüsleri Birliği’nin her ayın ilk 4 günü hariç 26 gün ücretsiz taşımayı belli gruplar için kaldırma kararı toplantıda değerlendirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın özel halk otobüslerine olan desteğini yetersiz bulduklarını dile getiren şoförler, söz konusu desteklerin sadece 2 günlük maliyetlerini karşıladığını öne sürdüler.

Karar uygulanırsa 26 gün ücretsiz taşıma kısıtlanacak

Muğla Kamyoncu, Otomobilci Şoförler ve Esnaf Odası Başkanı Arif Özer, "Türkiye Özel Halk Otobüsleri Birliği, yapılan ticari faaliyetin maliyetleri karşılamaması gerekçesiyle 15 Ekim’de bir karar aldı. Bakanlığın özel halk otobüsleri için aylık ödediği 3 bin 375 liranın yetersiz olduğu belirtilerek, her ayın ilk 4 günü ücretsiz taşıma yapılacağı, kalan 26 günde ise belli gruplar hariç ücretsiz taşıma yapılmayacağı açıklandı. Cuma günü de uygulanacağı söylenen bu durumu değerlendirmek için yönetim kurulu ve ilçe taşıma kooperatif başkanlarımız ile bir araya geldik" dedi.

Özer, açıklamasının devamında "Ücretsiz taşıma, sadece 65 yaş üstünü kapsamıyor. Bir çok meslek grubu dahil 20’den fazla grup ücretsiz ulaşımdan faydalanıyor. Artık tekerlek dönemez hale geldi. Ayrıca Muğla’nın coğrafi yapısı, ücretsiz taşımaya uygun değil. İlçeler arası ücretsiz taşıma, bizleri çok mağdur ediyor. Şunu da belirtmek isterim. Bunun çözüm yolu tabi ki meclis. Meclisten de destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Muğlalı şoförler TÖHOB’un Ankara’da aldığı kararı, Muğla’da da uygulamasını beklediklerini söylediler.