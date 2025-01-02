Muğla’nın Menteşe ilçesi sabah saatlerinde sis bulutu içinde adeta kaybolurken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Sis bulutu, özellikle yüksek noktalardan bakıldığında bembeyaz bir örtü gibi Menteşe’nin üzerine serilmiş bir görüntü ortaya çıkardı. Meteoroloji yetkilileri, bölgedeki sisin gece boyunca etkili olan soğuk hava ve nem oranının artmasıyla oluştuğunu belirtti. Sis bulutu ilerleyen saatlerde güneşin etkisiyle dağıldı. Doğal güzellikleriyle her mevsim ayrı bir atmosfer sunan Muğla, bu sabahki sis manzarasıyla bir kez daha hayran bıraktı. Vatandaşlar, bu eşsiz doğa olayını fotoğraflamak için yüksek bölgere akın etti. Özellikle dron çekimleriyle kaydedilen görüntüler hayran bıraktı.