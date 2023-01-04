Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu Ula ilçesine bağlı Kızılağaç Mahallesi’nde gece vakti silahla yağma suçundan 17 yıl 40 ay 43 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.I. isimli şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Operasyonda E.I. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. E.I.’ nin jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme sonucunda tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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