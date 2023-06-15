Muğla’nın üç ilçesinde silah ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüpheli şahıs yakalanırken, şahısların ikametlerinde çok sayıda silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Yatağan, Milas ve Bodrum İlçelerinde silah ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüpheli şahsa yönelik 13 KOM Şube Müdürlüğü ile Yatağan, Milas ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 4 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 5 adet şarjör, 138 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet kama, 1 adet kılıç, 11 adet cep telefonu ve 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheliler tamamlanan işlemlerinden ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.