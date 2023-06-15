Muğla’nın üç ilçesinde silah ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüpheli şahıs yakalanırken, şahısların ikametlerinde çok sayıda silah ele geçirildi.

Bodrum’da 9 düzensiz göçmen kurtarıldı, 8’i yakalandı Bodrum’da 9 düzensiz göçmen kurtarıldı, 8’i yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Yatağan, Milas ve Bodrum İlçelerinde silah ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüpheli şahsa yönelik 13 KOM Şube Müdürlüğü ile Yatağan, Milas ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 4 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 5 adet şarjör, 138 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet kama, 1 adet kılıç, 11 adet cep telefonu ve 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheliler tamamlanan işlemlerinden ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.