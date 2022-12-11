Muğla’nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağış sonrası bazı cadde, sokak ve bazı evlerin bahçeleri sular altında kaldı.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağış sonrası bazı cadde, sokak ve bazı evlerin bahçeleri sular altında kaldı.

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Kötekli, Yeniköy ve Ortaköy Mahalleleri’nde şiddetli yağış sonrasında bazı cadde, sokak ve evlerin bahçeleri sular altında kaldı.

Ortaköy Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaş evinin bahçesinde oluşan su birikintilerini kendi imkanı ile boşaltırken bu alanda ilk defa su baskını olduğunu ve karşı tarafta bulunan logar’ın tıkanması sonucunda oluşan sel sonrasında evinin bahçesinin sular altında kaldığını ifade etti.