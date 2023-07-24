Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda, Muğla bölgesinde Perşembe günü akşam saatlerine kadar havca sıcaklığı biraz daha artış gösterecek.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; halen mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bölge genelinde etkisini artırması beklenmektedir. Sıcak hava dalgasının 27 Temmuz 2023 Perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği, bu hafta sonunda hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarına ineceği tahmin edilmektedir. Muğla’da havca sıcaklığı 35-41 derecede seyrederken sıcak hava dalgası nedeniyle, bölgede yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.