Konyalılar ve Karamanlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği tarafından Muğla’da ilk defa Mevlâna’nın 751. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arûs) etkinlikleri kapsamında 25 Aralık tarihinde Sema gösterisi düzenlenecek.

Sema gösterisi, Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi’nin destekleriyle, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu eşliğinde 25 Aralık 2024 Çarşamba günü saat 20.00’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi’nde Ufuk Yürüç sanat yönetmenliğinde vatandaşlara ücretsiz olarak gösterimi yapılacak.