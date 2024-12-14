Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, "Ege Bölgesi genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Yarın (15 Aralık 2024 Pazar) Muğla ve çevresinde yağışların kuvvetli (21-50 kg/m), kıyı kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m) olması bekleniyor" denildi. Kuvvetli yağışların; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu, hortum, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtildi. Ayrıca, ulaşımda aksamalara karşı da dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.