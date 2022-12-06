Muğla’nın Yatağan ilçesinde sahte alkol ticareti yapan 1 kişi yakalandı.

Muğla’nın Yatağan ilçesinde sahte alkol ticareti yapan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Bencik Mahallesinde E.K. isimli vatandaşın ikametinde alkollü içki imal ederek maddi kazanç elde ettiğini öğrenen ekipler düzenlediği operasyonda 419 litre el yapımı şarap ve 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirdi. Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube ekipleri ve Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda E.K isimli vatandaş göz altına alındı.