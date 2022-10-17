Ege ile Akdeniz’in buluşma noktasında bulunan, doğası, iklimi, tarihi ve kültürel değerleriyle öne çıkan, sağlık turizminde küresel bir marka şehir olmayı hedefleyen Muğla’da Kamu özel sektör iş birliğinde devam eden sağlık turizmi değerlendirme toplantısı Vali Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı.

Ege ile Akdeniz’in buluşma noktasında bulunan, doğası, iklimi, tarihi ve kültürel değerleriyle öne çıkan, sağlık turizminde küresel bir marka şehir olmayı hedefleyen Muğla’da Kamu özel sektör iş birliğinde devam eden sağlık turizmi değerlendirme toplantısı Vali Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı.

Muğla Valiliği Proje Destek Ofisi Koordinatörü Dr. Ahmet Esen sunum eşliğinde Muğla’da sağlık turizminin geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar ve Muğla’nın temsil edildiği, katılımcıların da yoğun ilgi gösterdiği 23-26 Haziran tarihlerinde Azerbaycan’da yapılan Hestourex 4. Dünya Sağlık Turizmi Fuarındaki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Turizmi Sorumlusu Dr. Ecz. Sabiha Alper Muğla’nın Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin sağlığı istatistikleri ile Sağlık Bakanlığının yürüttüğü Sağlık Turizmi çalışmaları hakkında sunum yaptı.

Muğla’daki sağlık turizmi potansiyelinin geliştirilmesi, turizm portföyüne kitlesel ve organize biçimde sağlık turisti kazandırılması, sağlık turizmi yetki belgesine sahip olan kuruluş sayısının arttırılması çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Vali Orhan Tavlı Muğla’nın sağlık turizminde küresel bir marka şehir olmasının hedeflendiğini söyledi.

Vali Orhan Tavlı Muğla’da 4 Devlet Hastanesi, 8 Özel Hastane, 1 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 17 Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, 9 Muayenehane, 1 Tıp merkezi, 4 aracı kuruluş olmak üzere toplam 44 adet sağlık turizmi yetki belgesine sahip sağlık kurum ve kuruluşu olduğunu açıkladı.

Muğla’da Sağlık Turizmi yetki belgesine sahip sağlık kurum ve kuruluşu sayısının 44’e, sağlık turizmi sayısının 30 bin 800 kişiye turistin sağlığı çerçevesindeki başvuru sayısının 101 bin 350 kişiye ulaştığını belirten Vali Orhan Tavlı, ivedilikle yetki belgesine sahip sağlık kurum ve kuruluşu sayısının artırılacağını ifade etti.

Sağlık tesislerindeki personelin yabancı dil eğitimi kalitesinin artırılmasından muhtelif uygulamalarla verimliliğin arttırılmasına ve sağlık turizmi potansiyelinin geliştirilmesine yönelik konuların istişare edildiği toplantıda kamu özel sektör iş birliği ile Muğla’nın sağlık turizminde hak ettiği yere geleceği vurgulandı.