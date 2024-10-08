Muğla Valiliği himayelerinde ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri çerçevesinde, "Sağlık için Harekete Geç" sloganıyla geniş katılımlı bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak Recai Güreli Caddesi, Baki Ünlü Caddesi, Hasan Ercan Caddesi ve Özer Türk Caddesi güzergahından ilerleyip Menteşe Sınırsızlık Meydanı’nda son buldu. Etkinlik boyunca öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar sağlıklı yaşam için hareketin önemine dikkat çekti.

Yürüyüş sonrasında açıklama yapan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Dünya Yürüyüş Günü çerçevesinde düzenlenen etkinliğin amacının, sağlıklı yaşam ve hareketli bir hayatın önemine dikkat çekmek olduğunu ifade etti. Müdür Çay, “Bugün Dünya Yürüyüş Günü çerçevesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz İş Sağlığı ve Güvenlik Birimi koordinasyonunda, Kızılay’ın iş birliği ve desteği ile hem öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz hem de ilimizin protokolleri ile birlikte uzun bir rota üzerinde yürüyüşümüzü gerçekleştirdik” dedi.

Çay, ayrıca gönüllü öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla yapılan bu etkinliğin, hareketli yaşam ve sportif faaliyetlerin önemine vurgu yaptığını belirterek, sağlıklı yaşam adına daha birçok etkinlik düzenleyeceklerini söyledi.