Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, Ramazan ayı boyunca düzenlediği etkinliklerle çocuklara sanat dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Bu kapsamda Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllü gençleri ve çocuk tiyatrosu oyuncuları, "Kahramanlar Kara Korsana Karşı" isimli müzikli çocuk oyununu minik izleyicilerle buluşturdu.

Uluslararası Gençlik Merkezi Çocuk Tiyatrosu tarafından gerçekleştirilen etkinlik, minik sanatseverlerin ilgisini topladı. Yaklaşık dört ay süresince tiyatro eğitimi alan çocuklar, kendi oluşturdukları metinleri sahnede sergileme fırsatı buldu. Bu sayede hem yeteneklerini geliştirme hem de sahne deneyimi kazanma şansı elde eden minik oyuncular, sanata olan ilgilerini de perçinledi.

Tiyatro oyununu izleyen veliler ise organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Minik oyunculardan birinin velisi olan Halise Yılmaz, "Bugün benim için çok özel bir gün oldu. Çocuğumu sahnede görmek ve oyunu izlemek beni çok mutlu etti. Tiyatro sayesinde çocuğumdaki olumlu değişimi gözle görülür bir şekilde fark ediyorum. Bu tür fırsatları sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na çok teşekkür ederim" dedi.