Muğla’da jandarma ekiplerince PKK/KCK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şahıs gözaltına alındı.

Muğla’da jandarma ekiplerince PKK/KCK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Suriye’de faaliyet gösteren PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu Suriye uyruklu M.O. ve M.A. ile örgüte yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen Suriye uyruklu A.E.E.F., M.E.M., H.O. ve A.A. isimli şahıslar Jandarma Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yatağan ilçesinde düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Şüpheliler tamamlanan işlemlerin ardından Yatağan adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden M.O., M.A., H.O., A.A. tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu sevk edildi. A.E.E.F. ve M.E.M. isimli şahıslar adli kontrol şartı (yurtdışı yasağı) ile serbest bırakıldı.