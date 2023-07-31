Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda, Muğla bölgesinde hava sıcaklığının 4-8 derece artacağı uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bölge genelinde etkisini artırması beklenmektedir. Sıcak hava dalgasının 3 Ağustos Perşembe günü etkisini artıracağı ve hafta başına kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları, sahil kesimlerinde 2 ila 4 derece civarında, iç kesimlerde 4 ila 8 derece civarında artacağı tahmin ediliyor. Nem değerleri bölgemizin iç kesimlerinde yüzde 30-50, sahil kesimlerinde yüzde 50-80 arasında seyretmesi bekleniyor. Muğla’da 37-39 C yüksek sıcaklık ve yüksek nem ile birlikte hissedilen sıcaklıklarda artış beklendiğinden, bölgede yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.