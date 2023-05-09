Muğla il Emniyet Müdürlüğü tarafından trafikte otostop çeken öğrencilere yönelik nostaljik araç ile farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Karayolları Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde karayolu üzerinde otostop çekerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüklerinin farkındalığını oluşturmak amacıyla; otostop çekerek yolculuk etmeyi tercih eden öğrencilerin suçtan zarar görmelerini engellemek, güvenli seyahat yöntemlerinin tercih edilmesini sağlamak, otostop yöntemiyle seyahat etmenin tehlikelerini bizzat yerinde gözlemleyerek dikkat çekmek amacıyla Muğla Emniyet Müdürlüğünün nostaljik aracı ile Kötekli’den merkeze otostop çeken öğrencilerin transfer edilmesi konulu farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Otostop çeken Emre Dursun isimli öğrenci, "Polislerimize bu haftada bize gösterdikleri ilgi için teşekkür ederiz" derken, Ogün İdi Arslan "Polislerimize bu haftada bize gösterdikleri farkındalık için teşekkür ederiz. Bizi gideceğimiz yere kadar bıraktılar" dedi.

Muğla il Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdür vekili Komiser Burcu Avcı, "Trafik güvenliği çerçevesinde malumunuz Mayıs ayının ilk haftasının Cumartesi günü yoğun trafik güvenliği günü. Onu takip eden haftalar karayolu trafik haftası olarak kutlanmaktadır. Bu çerçevede Turizm Şube Müdürlüğüne kayıtlı nostaljik turizm aracımız ile birlikte karayolunda seyir halinde özellikle otostop çeken Üniversite öğrencilerimiz ve diğer vatandaşlarımıza güvenli seyahat etmeleri amacı ile turizm aracımızı hizmete sunmuş bulunmaktayız. Bu trafik güvenliği haftası boyunca ve Haziran ayı sezon dönemin dede devam edecek “dedi.