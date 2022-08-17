Muğla’nın Milas ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Muğla’nın Milas ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Milas-Ören karayolu üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Milas’tan Ören’e doğru seyreden H.Ç. yönetimindeki 32 ACB 318 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesinden dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada; sürücü H.Ç., otomobil içerisinde yolcu konumunda bulunan 37 yaşındaki Mehmet Baki Edaş, M.Ç. F.A. ve T.K. sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Edaş’ın hayatını kaybettiği belirlerken, diğer 4 yaralı yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Edaş’ın cansız bedeni gerekli olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.