Muğla’nın Datça ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil aniden önüne çıkan domuz sürüsüne çarparken, kazada 4 domuz telef oldu.

Muğla’nın Datça ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil aniden önüne çıkan domuz sürüsüne çarparken, kazada 4 domuz telef oldu.

Kaza, Emecik Mahallesi’nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 48 EB 474 plakalı otomobil seyir halindeyken önüne aniden çıkan ve içerisinde yaklaşık 30 domuzun bulunduğu sürüye çarptı. Çarpmanın etkisi ile 4 domuz telef olurken, sürücü kazayı emniyet kemerinin takılı olması sayesinde yara almadan atlattı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

"Keçi sürüsü sandım"

Domuz sürüsünün aniden önüne çıktığını belirten sürücü M.Y., "Yaklaşık 30 domuzun bulunduğu sürü birden önüme çıktı. Daha büyük hasar almaktan zor kurtuldum. Allah’tan hızım da azdı, ortalama 70-80 kilometre ile gidiyordum. Daha hızlı olsaydım takla atabilirdim ya da savrularak yol dışına da çıkabilirdim. 4 tane domuz telef oldu. Daha önce bu yol üzerinde domuz gördüm ama hep 1-2 taneydi. Bu keçi sürüsü gibi çok fazlaydı. Çok şükür canımıza bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.