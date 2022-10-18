Muğla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından otobüslere müşteri olarak binen sivil memurlar denetim gerçekleştirdi.

Muğla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından otobüslere müşteri olarak binen sivil memurlar denetim gerçekleştirdi.

Muğla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından müşteri olarak binilen İstanbul seferini yapan otobüste denetim gerçekleştirdi. Denetim sonucunda emniyet kemeri takmamaktan ceza işlem uygulandı.

Muğla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. “Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılan sivil otobüs denetiminde 07.10.2022 tarihinde otobüs ile İstanbul iline gidilmiş yapılan kontrolde seyir halinde telefon ile görüşme, dönüşte ise 09.10.2022 tarihinde başka bir firmaya ait otobüs kontrol edilmiş ve her iki şoföre emniyet kemeri kullanmamaktan cezai işlem uygulanmıştır. Yapılan sivil otobüs denetimleri sonucunda amaç algılanan yakalanma riskini ortaya koymak ve otobüs kazalarının önüne geçmektir” denildi.