Muğla’da orman yangınlarının önlenmesine yönelik bilgilendirme çalışmaları kapsamında, Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kırsal mahallelerde bilgilendirme toplantıları düzenlenmeye devam ediyor.

Göktepe Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanında bulunan Çamoluk, Esençay, Göktepe ve Günlüce mahallelerinde toplantılar gerçekleştirildi. Toplantılarda, yangın önleme ve erken müdahale konularında mahalle sakinlerine bilgilendirme yapıldı. Şef Sezai Bozdağ tarafından gerçekleştirilen sunumlarda, orman yangınlarının çıkış sebepleri, ilk müdahale yöntemleri ve bireysel olarak alınabilecek önlemler detaylı bir şekilde anlatıldı.

Vatandaşlara özellikle sıcak hava şartlarında dikkat edilmesi gereken hususlar, anız yakmanın tehlikeleri ve yangına neden olabilecek ihmal olayları konusunda uyarılar yapıldı. Orman yangınlarıyla mücadelede toplumsal farkındalığın arttırılmasının önemine vurgu yapılarak, yangın riskine karşı duyarlı olunması gerektiği belirtildi.

Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü, bu bilgilendirme toplantılarının bölgesel düzeyde devam edeceğini ve orman yangınlarına karşı bilinçlendirme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini belirtti.