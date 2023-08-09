Muğla’nın Ula ilçesi orman sahası kesim alanında çalışma yapan Salih Aydın, iş makinasının altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Gölcük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Aydın orman sahasında kesim alanında odunları taşıdığı esnada, kullanmış olduğu iş makinesi, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole yuvarlandı. Kazayı gören arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucunda traktör şoförü Salih Aydın olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.