Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık Başkanlığında toplanan güvenlik toplantısında 2024 yılının ilk 9 aylık döneminde gerçekleşen asayiş olayları değerlendirilirken, 2023 yılının aynı dönemine ait veriler de paylaşıldı. Özellikle organize suç örgütlerine yönelik 2023 yılının 9 aylık döneminde gerçekleştirilen operasyonlarda tutuklanan kişi sayısının yüzde 137, 78 artış ile 45 kişiden 107 kişiye çıktığı açıklandı.

Muğla Valiliği 75. Yıl toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Muğla’nın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yaptıklarını açıkladı. Vali Akbıyık, “Okul çevrelerinde çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim öğretime güvenli bir şekilde devam etmelerini sağlamak amacıyla kolluk birimlerimizle ve Milli Eğitim Müdürlüklerimizle kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Okul çevrelerinde devriye ekip sayılarını artırarak, okul güvenlik kameraları ve diğer güvenlik sistemleri ile okul çevrelerini güvenli hale getiriyoruz. Sizlerin de yakından takip ettiği üzere yaz aylarında orman yangınlarıyla büyük bir mücadele içindeydik. 2024 yılında 269’u orman, 156’sı ziraat yangını olmak üzere 425 yangın meydana geldi. Bu yangınların büyük bir kısmı ekiplerimizin hızlı ve etkin müdahalesi ile geniş alanlara yayılmadan söndürüldü. Meydana gelen yangınlarda 1077,62 hektar alan maalesef zarar gördü. Yanan alanların rehabilitasyonu için Orman Bölge Müdürlüğümüz hızlı bir planlama sürecine girmiştir. Muğla’nın huzuru Türkiye’nin huzuru diyor, İlimizde huzur ve güven ortamının devam etmesi için tüm güvenlik birimlerimizle azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Dün ilimizin ve ülkemizin her köşesinde huzur ve güvenliği sağlayan, milletimizin canını ve malını korumak için gece gündüz demeden görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize 114 yeni hizmet araçlarımızı teslim ettik. Yeni hizmet araçlarımızın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’ya, İçişleri Bakanlığımıza şükranlarımı arz ediyor, hayırsever iş insanlarımıza, destek veren katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bugün terör, asayiş, düzensiz göç, organize suç örgütleri, uyuşturucu, suç ve suçlulara yönelik son Eylül ayına ait verilerle birlikte son 9 aylık verileri de sizlerle paylaşacağız” dedi.

Organize suç örgütlerine geçit yok

Toplantıda Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından organize suç örgütlerine yönelik Eylül ayında 2, 2024 yılının 9 aylık döneminde ise 16 operasyonda 163 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 107 şüphelinin adli makamlarca tutuklandığı açıklandı. Organize suç örgütlerine yönelik 2024 yılında 2023 yılına göre operasyon, gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheli sayısının artış gösterdiği açıklandı. 2023 yılında tutuklanan organize suç örgütü üyesi sayısı 45 kişi iken, 2024 yılında bu rakam yüzde 137,78 artış ile 107 kişiye çıktığı açıklandı.

Siber suçlarda tutuklanma oranı yüzde 344,44 arttı

Uyuşturucu ile mücadelede 2023 yılında 2 bin 637 operasyon düzenlenirken, 2024 yılında bu rakam 2 bin 809’a çıktı. Operasyonlarda 2023 yılında tutuklanan şüpheli sayısı 252 kişi olurken, 2024 yaşında ile bu rakam 297’e çıktı. Terör ile mücadele kapsamında 2023 yılının 9 aylık döneminde 142 operasyon düzenlenirken, 2024 yılının 9 aylık döneminde 142 operasyon ve 50 kişi tutuklandı. Siber suçlarda 2023 yılının 9 aylık döneminde 11 operasyon, 2024 yılında ise 24 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 2023 yılında 9 kişi tutuklanırken, 2024 yılında yüzde 344, 44 artış ile 40 kişi tutuklandı.