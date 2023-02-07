Menteşe Belediyesi tüm Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedeler ve yakınları için Menteşe Belediyesi Kötekli Gençlik Merkezi (MEGEM)’de iletişim merkezi kurdu.

Menteşe Belediyesi tüm Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedeler ve yakınları için Menteşe Belediyesi Kötekli Gençlik Merkezi (MEGEM)’de iletişim merkezi kurdu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde okuyan ve yakınları deprem bölgesinde olan öğrencilere destek olmak için kurulan merkezde öğrencilerin ihtiyaçları karşılanacak.

Menteşe’de üniversite eğitimlerini sürdüren öğrenciler, Kötekli Mahallesindeki Gençlik Merkezi’nden 0 530 897 48 01 numaralı hattı arayarak ihtiyaçları için başvuru yapabilecekler.