Milli Eğitim Bakanlığı’nca 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla bu yıl okul öncesi, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrenciler için uygulanmak üzere yeni bir rehberlik çalışması ve uyum eğitimleri programı hazırladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla bu yıl okul öncesi, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrenciler için uygulanmak üzere yeni bir rehberlik çalışması ve uyum eğitimleri programı hazırladı.

5 Eylül’de okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıflara başlayacak öğrenciler için uygulanacak program 9 Eylül’de sona erecek. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının beşinci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanacak program ise 12 Eylül’de başlayıp 16 Eylül’e kadar sürecek.

Okul öncesi eğitimi ve ilkokul 1. Sınıf öğrencileri okula uyum süreçlerini kolaylaştırmak, onları bu süreçte sosyal ve duygusal olarak desteklemek, sürece veli, öğretmen ve yöneticileri de dahil etmek amacıyla 5 Eylül -9 Eylül 2022 tarihlerinde Okula Uyum Haftası’na yönelik çalışmalar Muğla genelinde temel eğitime bağlı okullarda gerçekleştirilmeye başladı.

İl genelinde 283 resmi ilkokulda ve 28 özel ilkokulda 1. Sınıfa başlayacak olan toplam 12 bin 51 öğrenci, 44 Resmi Anaokulu, 43 Özel Anaokulunda 3 bin 336 öğrenci Bünyesinde anasınıfı bulunan 373 okulda 7 bin 253 öğrenci 15 uygulama anasınıfında 1270 öğrenci uyum haftası eğitimine başladı. Muğla genelinde toplam 23 bin 910 öğrenci okullarında uyum haftası çalışmalarına katılıyorlar.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, uyum haftası çalışmalarının yapıldığı okulları ziyaret ederek velilerle bir araya geldi. Dumlupınar İlkokulunu ziyaret eden İl Müdürü Çay, uyum programında sınıflarda öğrencilerinin sıralarında ilk gün heyecanını yaşayan velilere yönelik yapılan rehberlik çalışmalarına katılarak velilerle sohbet etti.

Çocuk, aile ve öğretmen iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor

Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçireceği bu yeni uygulamada 5 Eylül’de tüm okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğretmenleri tarafından ailelere yönelik yüz yüze bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriliyor. Düzenlenecek etkinliklerin uygulama çizelgesine göre, birinci gün sadece ailelere yönelik ’Çocuğum Okulda’ sunumu yapıldı. Bu sunumda okul yönetimi, sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenler de katıldı. İkinci günde okul yönetimi ve sınıf öğretmenlerinin katılımıyla çocuklarıyla birlikte ailelere gruplar halinde okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak. Üçüncü, dördüncü ve beşinci günlerde ise çocuklar sınıf öğretmenleri ile birlikte uyum haftası etkinliklerine katılacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, bu sene uyum haftası programını velileri de merkeze alacak şekilde planladığını ve okullarda uyum haftası programının bu doğrultuda yürütüldüğüne dikkat çekerek, “Velilerimizin de katıldığı uyum programlarında okul ortamı, eğitim-öğretim faaliyetleri, etkinlikler ve kazanımlar hakkında öğretmenler bilgiler paylaşılıyor. Veliler, çocuklarıyla birlikte gruplar halinde farklı zaman dilimlerinde okula gelerek sınıflar, rehberlik servisi, kütüphane, okul bahçesi, giriş-çıkış ve sınıf kuralları gibi okulun iç ve dış mekanları hakkında öğretmenlerden bilgi alacak. İlk gün velilerimize yönelik olarak yapılacak çalışmalar, ikinci gününde veli ve öğrencilerimize yönelik gerçekleştirilecek. Çocuklar ise uyum eğitiminin son iki gününde tüm sınıf düzeyinde sürece dahil olarak etkinliklere tüm sınıf arkadaşlarıyla birlikte katılarak kaynaşma fırsatı bulacak” dedi.